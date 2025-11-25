Ascolti tv lunedì 24 novembre 2025 | Il Commissario Ricciardi 3 Grande Fratello Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv di lunedì 24 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il Commissario Ricciardi 3 ” contro il “ Grande Fratello “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 24 novembre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Il Commissario Ricciardi 3 vs Grande Fratello Auditel ieri sera, 24 novembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Il Commissario Ricciardi 3” contro “Grande Fratello”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#AscoltiTV | Lunedì 17 Novembre 2025. Ricciardi cresce al 22.2%, GF non migliora (14.6%) I dati auditel della giornata di ieri - facebook.com Vai su Facebook
C’era una volta la tv sportiva che di lunedì innovava e faceva audience. Prima c’è stata la #RAI con il #ProcessodelLunedi, poi è arrivata #Mediaset con #Controcampo e #MaidireGol, due programmi che ancora oggi in tanti rimpiangono. Oggi il lunedì calcistic Vai su X
RAI * “ASCOLTI TV” – 22/11 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONI 579 MILA SPETTATORI (29,5%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 534 MILA ... - Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a sabato 22 novembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro: ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it
Ascolti tv, Mediaset vola sopra il 40% nella fascia tra access e prime e batte la Rai (che cala) sulle 24 ore nel trimestre - Le slide - il primo editore italiano sul totale giorno ... Si legge su affaritaliani.it
Ascolti tv, tutti pazzi per la Davis. Record Domenica In con l'omaggio a Vanoni - Gli ascolti della domenica televisiva vedono, in prime time, su Rai1 il film Non così vicino, con Tom Hanks, conquistare una media di ... Scrive iltempo.it