Ascolti tv i dati del 24 novembre 2025

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, lunedì 24 novembre 2025, su Rai1 Il Commissario Ricciardi 3 ha portato a casa 3.724.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello non va oltre 1.887.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Lo Spaesato registra 723.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Fast & Furious 8 incolla davanti al video 976.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose si ferma a 1.077.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 621.000 spettatori (4.8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 744.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 GialappaShow conquista 793. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 24 novembre 2025

