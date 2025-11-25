Ascolti tv del 24 novembre Ricciardi si congeda Gerry Scotti vincente

La terza stagione de Il Commissario Ricciardi ha chiuso i battenti. Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata, mentre Canale 5 spera sempre che i dati di ascolto del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, si riprendono. Però, può consolarsi con gli ottimi risultati che sera dopo sera Gerry Scotti sta collezionando con La Ruota della Fortuna. Così, se Scotti è il vero fenomeno dell’anno, capace di scalzare dal prime time persino Striscia la Notizia, Simona Ventura non sembra essere in grado di risollevare il più classico dei reality, ossia Il Grande Fratello. E intanto Lino Guanciale, Serena Iansiti ( leggi la nostra intervista ) e Maria Vera Ratti ( leggi la nostra intervista ) chiudono i battenti de Il Commissario Ricciardi 3 con indici di ascolto sublimi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 24 novembre, Ricciardi si congeda. Gerry Scotti vincente

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ascolti tv domenica 23 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Non così vicino che affronta La Notte nel Cuore, Che tempo che fa, Report e Zelig On - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti dal 17 al 22 novembre 2025 Mediaset guida con il 38%, Rai segue al 36.9%. Bene WBD all’8.3% e Sky al 6.5%. Tra i canali spiccano Canale 5 al 19.6% e Rai 1 al 18.7%. #ascoltitv #auditel #macchetivu #tvitaliane #mediaset #rai #canale5 #rai1 Vai su X

Ascolti tv dominati dalla finale di Coppa Davis, prime time a Canale 5 - Sul fronte dell'access prime time su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 5. Segnala msn.com

Ascolti Tv 23 novembre: chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della Fortuna, i numeri di Fazio e della Coppa Davis - Gli ascolti di domenica 23 novembre, una giornata segnata da eventi sportivi come la vittoria dell'Italia in coppa Davis e il derby, ma anche dal ricordo ... Secondo fanpage.it

Ascolti tv ieri (23 novembre): trionfo dell’Italia in Coppa Davis, record Fazio - Colpo in prima serata per La Notte nel Cuore al 17% di share, De Martino crolla a un milione da Gerry Scotti, CTCF ricorda Ornella Vanoni: tutti i dati Auditel ... Secondo libero.it