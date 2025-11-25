Ascolti tv 24 novembre Grande Fratello ancora battuto Si attende solo la fine

Roma, 25 novembre 2025 - Gli ascolti tv di ieri, lunedì 24 novembre, raccontano di un Prime Time - che ormai sta diventando sempre più Seconda serata visto l’inizio di fatto dalle 21.30 in avanti - sempre e solo appannaggio delle fiction di Raiuno. Cambia il titolo, ma i risultati rimangono i medesimi: prima a vincere la serata era la terza stagione di ‘Blanca’, ora è la terza serie de ‘Il commissario Ricciardi’. Cambiano nomi, cast e produzioni, ma il successo è garantito. Così come ormai sembra garantito l’attestarsi attorno al 14% di share del Grande Fratello. Che si avvia verso una conclusione decisamente ingloriosa della prima stagione “totalmente nip” dopo molti anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ascolti tv 24 novembre, Grande Fratello ancora battuto. Si attende solo la fine

