Ascolti tv 24 novembre Grande Fratello ancora battuto Si attende solo la fine

Quotidiano.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 novembre 2025 - Gli ascolti tv di ieri, lunedì 24 novembre, raccontano di un Prime Time - che ormai sta diventando sempre più Seconda serata visto l’inizio di fatto dalle 21.30 in avanti - sempre e solo appannaggio delle fiction di Raiuno. Cambia il titolo, ma i risultati rimangono i medesimi: prima a vincere la serata era la terza stagione di ‘Blanca’, ora è la terza serie de ‘Il commissario Ricciardi’. Cambiano nomi, cast e produzioni, ma il successo è garantito. Così come ormai sembra garantito l’attestarsi attorno al 14% di share del Grande Fratello. Che si avvia verso una conclusione decisamente ingloriosa della prima stagione “totalmente nip” dopo molti anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ascolti tv 24 novembre grande fratello ancora battuto si attende solo la fine

© Quotidiano.net - Ascolti tv 24 novembre, Grande Fratello ancora battuto. Si attende solo la fine

Altre letture consigliate

ascolti tv 24 novembreAscolti tv ieri (24 novembre): il GF non si sblocca, Lino Guanciale chiude alla grande, irraggiungibile Scotti - Il commissario Ricciardi 3 chiude in al 22,1% di share, bene Giletti, La Ruota della Fortuna ancora oltre i 5 milioni e mezzo: tutti i numeri e dati Auditel ... Segnala libero.it

ascolti tv 24 novembreAscolti tv 24 novembre, Grande Fratello ancora battuto. Si attende solo la fine - che ormai sta diventando sempre più Seconda serata visto l’inizio di fatto dalle 21. Da msn.com

ascolti tv 24 novembreAscolti tv 24 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello, i dati di De Martino e Scotti - Gli ascolti tv di lunedì 24 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 24 Novembre