Artigiani in Ditta | workshop di ceramica con Eva Munarin

Colori, pennelli e fantasia: un incontro dedicato alla pittura su ceramica per imparare a decorare le tazzine in modo unico e originale. Ditta Artigianale propone un momento di creatività e lentezza, in cui riscoprire il piacere del “fare con le mani” e decorare in modo unico e personale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

“Buongiorno Ceramica!”, il 16 e il 17 maggio maratona digitale in 46 città italiane con i maestri artigiani e le visite a musei e laboratori - Sarà una coloratissima maratona digitale dedicata alla creatività, agli artigiani, al grande patrimonio della ceramica artistica in Italia. Da ilmessaggero.it

La capitale della ceramica. Argillà, artigiani a Faenza - Da domani a domenica via a una mostra mercato di livello internazionale. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Tutto l’estro degli artigiani con Cèramica. Non un borgo, ma un cantiere creativo - Una rassegna di tre giorni che trasforma Montelupo in un vero e proprio cantiere creativo, tale da attraversare le vie del paese evidenziando i luoghi della produzione, con l’intento di far incontrare ... Come scrive lanazione.it