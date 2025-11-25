Arteta apprezza la corsa spietata della doppietta dell’Arsenal per il test del Bayern
2025-11-25 19:12:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Mikel Arteta ha descritto il prossimo programma dell’Arsenal come “spietato” e un privilegio, con la sua squadra pronta ad affrontare Bayern Monaco e Chelsea nell’arco di sei giorni dopo il derby del nord di Londra. “Cercheremo di battere il Bayern e poi avremo il Chelsea: il programma è spietato”, ha detto Arteta. “Ma allo stesso tempo, quanto siamo privilegiati ad essere coinvolti in tre partite incredibili in sei giorni”. La sfida di Champions League dell’Arsenal contro il Bayern è l’atto clou. I campioni di Germania arrivano a Londra in grande forma sotto la guida di Vincent Kompany, un uomo che Arteta conosce bene dai tempi del Manchester City. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
