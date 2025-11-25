Arsenal-Bayern Monaco | formazioni statistiche e anteprima
2025-11-25 14:27:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Anteprima della partita di Arsenal-Bayern Monaco. Arsenal e Bayern Monaco, le due squadre a punteggio pieno dopo quattro giornate di Champions League, si incontreranno mercoledì sera all’Emirates. L’Arsenal entra in partita sostenuto da una vittoria dominante per 4-1 sui rivali del Tottenham, dove Eberechi Eze ha realizzato la prima tripletta mai segnata in un derby della Premier League nel nord di Londra. La squadra di Arteta ha sei punti di vantaggio in testa alla Premier League e ha rispecchiato tale autorità in Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 26 novembre 2025 su TV8 andrà in onda in diretta Arsenal-Bayern Monaco di Champions League, sfida decisiva per gli ottavi. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-partita-trasmessa-chiaro-tv8-26-novembre-2025-844099.html?utm_medium= - facebook.com Vai su Facebook
The match officials for Arsenal vs FC Bayern (Wednesday) : Marco Guida : Filippo Meli : Giorgio Peretti 4 : Fabio Maresca : Aleandro Di Paolo : Marco Di Bello [ @SrAnsetzungen] #ARSFCB #UCL Vai su X
Arsenal-Bayern Monaco: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming - Bayern Monaco verrà trasmessa in chiaro su TV8: ogni tifoso potrà seguirla senza abbonamenti e costi aggiuntivi. tag24.it scrive
Probabili formazioni Champions League 5^ giornata 2025/26: titolari e consigli fantacalcio - Tutto pronto per il 5° turno di Champions League. Segnala fantamaster.it
BAYERN MONACO - Kane: "L'Arsenal rende la vita difficile ai suoi avversari, ma dobbiamo capire come danneggiarli" - Harry Kane, centravanti dei tedeschi, ha così commentato il match e le prossime sfide sui canali ufficiali del club: "No ... Come scrive napolimagazine.com