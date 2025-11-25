Arrivano al Bronson The Darts apre il concerto il quartetto The Weirdolls

Ravennatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Energia fuzz e attitudine punk tutta al femminile sul palco di Madonna dell’Albero: giovedì 27 novembre arrivano al Bronson The Darts, formazione garage-rock di Seattle. In apertura, il glam-powerpop degli italiani The Weirdolls: attivi nella scena da poco più di un anno, portano in giro il loro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

