Arriva The Space Open Card | un anno di cinema senza limiti

Sbircialanotizia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la nuova The Space Open Card, The Space Cinema apre una fase diversa nel rapporto con il pubblico, affiancando alla tradizionale esperienza in sala una formula annuale e una campagna dal nome eloquente, “All You Can See”, che invita a riscoprire il rito del cinema sul grande schermo. Una formula pensata per chi vuole . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

arriva the space open card un anno di cinema senza limiti

© Sbircialanotizia.it - Arriva The Space Open Card: un anno di cinema senza limiti

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Arriva The Space Open