Arriva stasera su Rai 1 C' è ancora domani il film fenomeno di Paola Cortellesi Trama trailer cast con uno straordinario Valerio Mastandrea | imperdibile!

C’è un film che ha fatto piangere, ridere e soprattutto riflettere l’Italia intera. Un’opera prima che nessuno si aspettava diventasse un caso cinematografico di questa portata. Eppure, C’è ancora domani ha fatto proprio questo. Dal suo debutto nelle sale nell’ottobre 2023 ha sbancato i botteghini, conquistato la critica, collezionato premi su premi. Due anni dopo, stasera in tv arriva finalmente in chiaro, in prima visione su Rai 1 alle 21.30 (come sempre è in contemporanea streaming su RaiPlay). E non è stata scelta una data a caso: oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Arriva stasera su Rai 1 "C'è ancora domani", il film fenomeno di Paola Cortellesi. Trama, trailer, cast (con uno straordinario Valerio Mastandrea): imperdibile!

News recenti che potrebbero piacerti

FixYou Firenze. . Il Black Friday di FixYou inizia stasera alle 21. Preparati a cambiare tutto: La tua occasione arriva oggi #fixyou #fashion #blackweek #sale #blackfriday #wearefixyou - facebook.com Vai su Facebook

Sarà con noi stasera anche Andrea Pennacchi. #propagandalive arriva alle 21.15 su @La7tv Vai su X

Non così vicino con Tom Hanks su Rai 1: trama e cast del film di stasera 23 novembre - Vedovo burbero e solo, Otto (Tom Hanks) deve affrontare il lutto e la solitudine finché l'arrivo di vivaci vicini cambierà il suo mondo chiuso e lo condurrà a nuove relazioni ... Lo riporta msn.com

Il Commissario Montalbano - L'Età del Dubbio: l'episodio di Stasera su Rai 1 tra mistero, sentimenti e inquietudini interiori - Il Commissario Montalbano, serie televisiva tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, ha sempre saputo unire indagine poliziesca, umanità, ironia e paesaggi siciliani inconfondibili. comingsoon.it scrive

Il commissario Ricciardi 3 da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la terza stagione - Attesa finita per i fan de Il Commissario Ricciardi: la terza stagione debutta stasera in prima serata su Rai 1, la serie torna con nuovi misteri e casi irrisolti per il protagonista, chiamato ancora ... Scrive msn.com