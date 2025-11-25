Arriva Mattarella a Napoli | strade interdette e niente parcheggio

In occasione della partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, giovedì 27 novembre, e della sua successiva permanenza nella residenza presidenziale di Villa Rosebery, il Comune. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Assemblea delle Province, Mattarella arriva a Lecce: lungo applauso per il capo dello Stato Vai su X

Ed arriva il botto. Che è pure giusto. La Russa è intervenuto sul caso di Francesco Saverio Garofani, il consigliere del capo dello Stato Mattarella. “Al suo posto sarà imbarazzato nell’incarico”… Vai su Facebook

Napoli, il rientro in classe tra disagi e speranze: lunedì prossimo arriva Mattarella - A Napoli e in Campania oggi si torna ufficialmente in classe, ma se già si contano i giorni che separano dalle festività natalizie e quelli che saranno in totale trascorsi sui banchi (secondo le ... Riporta ilmattino.it

Mattarella a Napoli: il piano traffico - Il rischio per Fuorigrotta, nella giornata di oggi, è di trasformare il quartiere in un gigantesco ingorgo a croce ... Lo riporta rainews.it

Mattarella a Napoli il 27 novembre: inaugura l'anno accademico dell'Università teologica - In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico 2025/2026 della Pontificia Università Teologica dell’Italia Meridionale, in viale Colli Aminei, ... Secondo msn.com