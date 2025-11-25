Arretriamo nel futuro | il nuovo libro di Federico Mello sulla merdificazione dei media
Il nuovo libro di Federico Mello, Arretriamo nel futuro – breve guida alla merdificazione dei media (e come fermarla), analizza il processo di degrado progressivo delle piattaforme digitali, un fenomeno che il giornalista Cory Doctorow ha definito con il termine Enshittification, tradotto in italiano come “merdificazione”. Come riportato dall’ AGI, l’autore descrive una parabola che ha coinvolto molti colossi del web: servizi inizialmente utili, gratuiti e orientati agli utenti che, col tempo, hanno sacrificato qualità e funzione pubblica in nome del profitto. Nel libro, Mello ricostruisce la storia di una società segnata dalla trasformazione dei mass media. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Grazie a tutte e tutti quelli che sono venuti alla presentazione al @monkroma per la prima di Arretriamo nel futuro. Il libro lo trovate su tutte le piattaforme online e prenotabile in libreria. #merdificazione #media - facebook.com Vai su Facebook
In libreria “Arretriamo nel futuro” di Federico Mello - breve guida alla merdificazione dei media (e come fermarla)” di Federico Mello in libreria e online. Scrive corrierenazionale.it
“Arretriamo nel futuro – breve guida alla merdificazione dei media (e come fermarla)” - Enshittification, espressione coniata dal giornalista Cory Doctorow, è stata nominata parola dell’anno nel 2023 dall’American Dialect Society. Segnala quotidianpost.it