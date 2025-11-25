Arretriamo nel futuro | il nuovo libro di Federico Mello sulla merdificazione dei media

Thesocialpost.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo libro di Federico Mello, Arretriamo nel futuro – breve guida alla merdificazione dei media (e come fermarla), analizza il processo di degrado progressivo delle piattaforme digitali, un fenomeno che il giornalista Cory Doctorow ha definito con il termine Enshittification, tradotto in italiano come “merdificazione”. Come riportato dall’ AGI, l’autore descrive una parabola che ha coinvolto molti colossi del web: servizi inizialmente utili, gratuiti e orientati agli utenti che, col tempo, hanno sacrificato qualità e funzione pubblica in nome del profitto. Nel libro, Mello ricostruisce la storia di una società segnata dalla trasformazione dei mass media. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

arretriamo nel futuro il nuovo libro di federico mello sulla merdificazione dei media

© Thesocialpost.it - “Arretriamo nel futuro”: il nuovo libro di Federico Mello sulla “merdificazione” dei media

News recenti che potrebbero piacerti

arretriamo futuro nuovo libroIn libreria “Arretriamo nel futuro” di Federico Mello - breve guida alla merdificazione dei media (e come fermarla)” di Federico Mello in libreria e online. Scrive corrierenazionale.it

arretriamo futuro nuovo libro“Arretriamo nel futuro – breve guida alla merdificazione dei media (e come fermarla)” - Enshittification, espressione coniata dal giornalista Cory Doctorow, è stata nominata parola dell’anno nel 2023 dall’American Dialect Society. Segnala quotidianpost.it

Cerca Video su questo argomento: Arretriamo Futuro Nuovo Libro