Arrestato l' ex senatore Vincenzo Nespoli | evaso dai domiciliari per due volte Trasferito a Poggioreale

Gli agenti del commissariato di Afragola hanno arrestato l?ex senatore Vincenzo Nespoli: era evaso dagli arresti domiciliari per ben due volte. Per queste due evasioni gli è stato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Arrestato l'ex senatore Vincenzo Nespoli: evaso dai domiciliari per due volte. Trasferito a Poggioreale

