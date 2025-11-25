Arrestato ex senatore del Pdl Nespoli | era evaso dai domiciliari

Napolitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex senatore del Pdl Vincenzo Nespoli è stato arrestato stamattina dagli agenti del commissariato di Afragola e trasferito in carcere. Era ai domiciliari nella sua abitazione di Frattamaggiore ma, secondo quanto accertato dagli agenti, sarebbe uscito in due diverse occasioni violando le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

