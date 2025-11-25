Arrestato ex senatore del Pdl Nespoli | era evaso dai domiciliari

L’ex senatore del Pdl Vincenzo Nespoli è stato arrestato stamattina dagli agenti del commissariato di Afragola e trasferito in carcere. Era ai domiciliari nella sua abitazione di Frattamaggiore ma, secondo quanto accertato dagli agenti, sarebbe uscito in due diverse occasioni violando le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Gli agenti del commissariato di Afragola hanno arrestato l’ex senatore Vincenzo Nespoli, che era evaso dagli arresti domiciliari per due volte. A seguito di queste evasioni, si legge su Il Mattino, gli è stato revocato il beneficio dei domiciliari e questa mattina è st - facebook.com Vai su Facebook

"IL PALAZZO DEL SENATORE S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Arrestato ex senatore Nespoli, evaso 2 volte dai domiciliari - É evaso due volte dai domiciliari nella sua abitazione di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, e per questo all'ex senatore del Pdl Vincenzo Nespoli è stata revocata la misura e disposta la detenzi ... Scrive ansa.it

Evaso due volte dai domiciliari, arrestato ex senatore Nespoli - Condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione per bancarotta, una sentenza passata in giudicato dopo un iter durato 16 anni ... Come scrive ilroma.net

Afragola, arrestato l’ex senatore Nespoli: evaso due volte dai domiciliari - Condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta e ristretto ai domiciliari. Segnala pupia.tv