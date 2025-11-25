Arrestato a Napoli un 32enne per stalking e aggressione all’ex compagna

ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenza e la fuga verso la caserma. Nelle ultime ore a Napoli si è verificato un nuovo grave episodio di violenza contro una donna. Un uomo di 32 anni è stato arrestato per stalking e aggressione ed è ora detenuto. L’uomo, in stato di ebbrezza, ha raggiunto l’abitazione della sua ex compagna e ha iniziato a picchiarla. La donna è riuscita a salvarsi fuggendo fino alla caserma dei carabinieri, dove ha chiesto aiuto. I militari sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato l’aggressore, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima ha riportato diverse ferite, ma le sue condizioni sono stabili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

