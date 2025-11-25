Arrestate altre quattro persone per il furto al Louvre

La polizia francese ha arrestato altre quattro persone, sospettate di un coinvolgimento nel furto di gioielli al Louvre, avvenuto lo scorso 19 ottobre. Si tratta di due uomini, di trentotto e trentanove anni, e di due donne, di trentuno e quaranta; sono tutti originari di Parigi e dintorni. Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni ufficiali riguardo i fermi, che vanno ad aggiungersi a quelli di altri quattro sospettati, già incriminati per rapina a mano armata e associazione a delinquere. Secondo la stampa locale, tuttavia, tra i nuovi arrestati ci sarebbe uno degli esecutori materiali del colpo al Museo della capitale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arrestate altre quattro persone per il furto al Louvre

