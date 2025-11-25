Arpino XmasRun 2025

Frosinonetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Xmas.Run torna con un nuovo appuntamento dedicato a sport, comunità e spirito natalizio. Un percorso non competitivo aperto a tutti, pensato per vivere insieme un’esperienza unica.Piazza San Sosio 14 dicembre Ore 10:30 – Inizio iscrizioni sul posto Ore 11:00 – Partenza ufficiale Dettagli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

