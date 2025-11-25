Arpino XmasRun 2025
La Xmas.Run torna con un nuovo appuntamento dedicato a sport, comunità e spirito natalizio. Un percorso non competitivo aperto a tutti, pensato per vivere insieme un’esperienza unica.Piazza San Sosio 14 dicembre Ore 10:30 – Inizio iscrizioni sul posto Ore 11:00 – Partenza ufficiale Dettagli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
Domenica 14 dicembre si terrà il Magic Christmas, il Regno di Babbo Natale presso Piazza San Sosio (Arpino) per l'intera giornata. Ci saranno mercatini, stand gastronomici e arriverà Babbo Natale con gli elfi !! Di seguito il programma: - dalle ore 10,00 inizio - facebook.com Vai su Facebook
Arpino, lite alla festa in discoteca: due ragazzi in ospedale. Indagano i carabinieri - Durante una festa in un locale privato di Arpino due ragazzi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e ... Scrive ilmessaggero.it
Vittorio Sgarbi torna ad Arpino, breve visita a sorpresa nel comune di cui è sindaco - Il sindaco del comune nella provincia di Frosinone, che ormai da tempo a causa dei suoi problemi di salute non si ... Riporta tg24.sky.it