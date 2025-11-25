' Armoniosamente' tappa al Gesù Redentore col concertista Golizio
Il fitto programma di ArmoniosaMente prosegue sabato 29 Novembre alle 15:30 presso la Chiesa di Gesù Redentore con un recital d'organo del concertista Matteo Golizio. Sul grande organo inglese a quattro tastiere della chiesa, Golizio offre un programma con musiche di Franck, Mercadante, Dubois e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
