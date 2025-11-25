Armonie divine | il concerto dell' Immacolata nella suggestiva San Tommaso a Verona

Veronasera.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immergiti nella magia della musica classica per celebrare la Festa dell'Immacolata Concezione in una cornice storica unica. Lunedì 8 dicembre alle ore 20:30, la Chiesa di San Tommaso a Verona apre le sue porte per un evento imperdibile che unisce devozione e virtuosismo.I protagonisti della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

’Divine armonie’ Concerto in piazza - Domenica alle 17 nella chiesa della Sacra Famiglia in piazza Menconi a Marina di Carrara il concerto “Divine Armonie” con il soprano Giada Bastoni e l’organista Giovannimaria Perrucci. Lo riporta lanazione.it

Scauri, concerto di clarinetti e Apeteatro itinerante per la festa dell'Immacolata - Nell’ambito dei feetggiamenti patronali in onore di Maria Santissima dell’Immacolata, questa sera alle 20. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Armonie Divine Concerto Immacolata