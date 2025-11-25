Arma e studenti uniti contro la violenza sulle donne E le caserme si illuminano di arancione

25 nov 2025

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 le caserme Carmine della Sala e Scantamburlo, rispettivamente sede del Comando provinciale di Ferrara e di Comacchio, si sono illuminate di arancione, colore simbolo della campagna globale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

