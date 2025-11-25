Arezzo il Summit del Gioiello Italiano riunisce imprese e innovatori del settore
Arezzo si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi per il mondo orafo e della gioielleria: il Summit del Gioiello Italiano, giunto alla sua quinta edizione.L’evento, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), si terrà giovedì 4 dicembre a partire dalle ore 17:30 presso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Al via il Summit del gioiello italiano, ad Arezzo l’appuntamento strategico per la filiera - Le associazioni di categoria pronte a scrivere assieme a Italian Exhibition Group un nuovo capitolo per il futuro del settore orafo e ... adnkronos.com scrive
La quarta edizione del Summit del Gioiello Italiano, organizzata da Italian Exhibition Group nell’auditorium di Arezzo Fiere e Congressi - Arezzo, 6 dicembre 2024 – La filiera orafa di fronte ai nuovi scenari geopolitici e gli studenti toscani che incontrano le imprese manifatturiere. Lo riporta lanazione.it
Il Summit del Gioiello Italiano alla quarta edizione - gioielliera italiana raddoppia: alla prima giornata di confronto sulle strategie per il settore di giovedì ... Si legge su lanazione.it