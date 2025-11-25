Approvata la nuova legge che introduce il reato di femminicidio

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera ha approvato all'unanimità la nuova legge che introduce il reato di femminicidio come fattispecie giuridica a sé stante. La scelta del giorno non è casuale, perché proprio oggi, martedì 25 novembre, è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il disegno di legge aveva. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

approvata nuova legge introduceLa nuova legge che introduce il reato di femminicidio: atteso via libera a Montecitorio - L'approvazione del provvedimento, già varato dal Senato lo scorso luglio, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ... rainews.it scrive

approvata nuova legge introduceIl Femminicidio diventa reato autonomo, approvata la nuova legge all’unanimità: cosa cambia - Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Montecitorio dà il via libera definitivo al disegno di legge che introduce ... Lo riporta fanpage.it

approvata nuova legge introduceViolenza sessuale: tutte le novità in un articolo. Cosa dice la proposta di legge - La proposta di legge sulla violenza sessuale approvata in prima lettura dalla Camera consiste in un unico articolo, che riscrive integralmente l'art. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Approvata Nuova Legge Introduce