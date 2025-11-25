Appostamenti e pedinamenti con il tracciamento satellitare con l' app denuncia per stalking e ammonimento per l’ex marito

Appostamenti sotto casa della ex, inseguimenti in auto, passaggi continui davanti al luogo di lavoro della donna e altri episodi di molestie, sono costati a un uomo l’ammonimento da parte del questore di Perugia. Provvedimenti che il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha confermato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it