APPorte | l’app che trasforma lo shopping in premi immediati

APPorte è un'app già disponibile e scaricabile, che offre un modo nuovo e conveniente di vivere i tuoi acquisti: funzioni utili, contenuti dedicati e un concorso che premia ogni visita. Dal 24 novembre 2025 al 31 marzo 2026, puoi partecipare all’instant win “APPorte ti premia” e provare a vincere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it