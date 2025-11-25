Apollo con lo smartphone o Persefone influencer? | l' iniziativa di Fare X Bene Ets e MArRC rivolto alle scuole
Apollo con lo smartphone o Persefone influencer?:il progetto nato dalla sinergia tra Fare X Bene Ets e MArRC rivolto alle scuoleIl progetto ha coinvolto 150 studenti del liceo Tommaso Campanella-M. Preti Frangipane tracciando un percorso educativo dedicato ai temi della parità di genere e della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio Calabria, al via il progetto “Apollo con lo smartphone o Persefone influencer?” | INFO - Oggi, 25 novembre, ha preso ufficialmente avvio la seconda edizione del progetto “Apollo con lo smartphone o Persefone influencer? Riporta strettoweb.com
Reggio Calabria, al via seconda edizione del progetto “Apollo con lo smartphone o Persefone influencer? Cambiamo il presente con l’intelligenza digitale!” - L’iniziativa, realizzata da FARE X BENE ETS in collaborazione con il Museo archeologico nazionale, ha coinvolto oltre 150 studenti e studentesse ... Come scrive reggiotv.it
Reggio Calabria, il 3 giugno “Apollo con lo smartphone o Persefone influencer?” | INFO - Oltre 250 studenti protagonisti di un percorso innovativo tra cultura, tecnologia e impegno sociale: si conclude il progetto “Apollo con lo smartphone o Persefone influencer? Segnala strettoweb.com