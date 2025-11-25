Apollo con lo smartphone o Persefone influencer? | l' iniziativa di Fare X Bene Ets e MArRC rivolto alle scuole

Apollo con lo smartphone o Persefone influencer?:il progetto nato dalla sinergia tra Fare X Bene Ets e MArRC rivolto alle scuoleIl progetto ha coinvolto 150 studenti del liceo Tommaso Campanella-M. Preti Frangipane tracciando un percorso educativo dedicato ai temi della parità di genere e della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

