Aperta la sede del Paese di tutti | Ti aspettiamo per costruire insieme il futuro di Mandello
“Ti aspettiamo nella sede de ‘Il Paese di tutti’ per costruire insieme il futuro di Mandello”. Questo l'invito alla cittadinanza da parte della formazione guidata dal sindaco Riccardo Fasoli, che si candida a ricoprire la carica di primo cittadino per il terzo mandato in occasione delle prossime. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
“Il Paese di Tutti” apre la sede elettorale: al via la campagna di Riccardo Fasoli - Sabato 22 novembre l’inaugurazione ufficiale in Piazza della Repubblica 1 La sede sarà punto d’incontro per cittadini, volontari e sostenitori durante tutta la campagna elettorale MANDELLO – La lista ... Riporta msn.com
Elezioni 2026. Fasoli apre la sede elettorale: “Riparte il lavoro di squadra” - “Il Paese di Tutti” avvia ufficialmente la campagna verso il 2026 con Riccardo Fasoli candidato sindaco Programma e lista in costruzione, nuove energie da coinvolgere e una lunga lista di progetti già ... Come scrive msn.com