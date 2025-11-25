Aperta la sede del Paese di tutti | Ti aspettiamo per costruire insieme il futuro di Mandello

Leccotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ti aspettiamo nella sede de ‘Il Paese di tutti’ per costruire insieme il futuro di Mandello”. Questo l'invito alla cittadinanza da parte della formazione guidata dal sindaco Riccardo Fasoli, che si candida a ricoprire la carica di primo cittadino per il terzo mandato in occasione delle prossime. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

