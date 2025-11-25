Anziano in carrozzina travolto e ucciso da un'auto a Piacenza | viaggiava nella sua stessa direzione

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 89enne in carrozzina è morto a San Nicolò dopo essere stato travolto da un’auto sulla via Emilia Pavese. Inutili i soccorsi. Indagini in corso sulla dinamica e le eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

