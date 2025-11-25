Antonello Colosimo a capo della sezione Controllo Enti della Corte dei Conti

Antonello Colosimo è nominato nuovo presidente della sezione Controllo Enti della Corte dei Conti, l’organo che vigila sulla gestione degli enti partecipati dallo Stato. Sessantacinque anni, nato a Napoli ma di origini calabresi, Colosimo è stato scelto dal consiglio di presidenza della Corte dei Conti, l’organo di autogoverno della magistratura contabile. Ha ricoperto l’incarico di Alto Commissario vicario per la lotta alla contraffazione ed è stato direttore generale e capo di Gabinetto in diversi ministeri. Ha inoltre presieduto la sezione di Controllo della Corte dei Conti per l’Umbria, suo ultimo incarico prima della nuova nomina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it