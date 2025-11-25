Antonella Clerici stuzzica Elisabetta Canalis sul suo pollo alla piastra | Di vero non c' è niente

La showgirl ha svelato il retroscena della famosa ricetta del "pollo alla Canalis" diventata virale. Poi la gaffe in diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Antonella Clerici stuzzica Elisabetta Canalis sul suo pollo alla piastra: "Di vero non c'è niente"

News recenti che potrebbero piacerti

Secondo appuntamento con "The Voice Senior", condotto da Antonella Clerici. Riviviamo i momenti salienti della serata. Vai su X

Secondo appuntamento con "The Voice Senior", condotto da Antonella Clerici. Riviviamo i momenti salienti della serata. - facebook.com Vai su Facebook

Antonella Clerici imbarazza Elisabetta Canalis: "Sei felice?" - Ospite di "E' sempre mezzogiorno", la ex velina parla della mitica ricetta del petto di pollo ai ferri ma, poi, viene presa in contropiede dalla conduttrice: cosa è successo ... Segnala today.it

Elisabetta Canalis, la gaffe di Antonella Clerici sul fidanzato segreto e la ricetta del pollo alla pistra - Elisabetta Canalis è stata ospite oggi a È sempre mezzogiorno su Rai 1 e ha chiarito il famoso meme del “petto di pollo alla piastra”, che la segue da anni. Si legge su msn.com