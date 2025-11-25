Antisemiti per aver chiesto di spostare Virtus-Maccabi in un luogo più sicuro Parole gravi
De Pascale replica alle dichiarazioni del ministro Piantedosi: “Penso che queste uscite gli vengano richieste. Però bisogna provare a essere seri". 🔗 Leggi su Repubblica.it
Enzo Iacchetti è stato denunciato per antisemitismo ROMA – L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) ha presentato una denuncia contro il conduttore televisivo Enzo Iacchetti, accusandolo di aver “demonizzato Israele e il popolo ebraico” con le sue Vai su X
QUESTA NOTIZIA MI ERA PROPRIO SFUGGITA: ENZINO IACCHETTI DENUNCIATO PER ANTISEMITISMO DALL'UCEI, CHE FOLLIA! Un grande Enzino Iacchetti, che non ha paura di dire la verità sul massacro a Gaza, viene querelato per aver "demonizzato - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a Bologna per Virtus-Maccabi, il sindaco Lepore: «Antisemita? Piantedosi mi offende per coprire i disastri del governo» - Il sindaco replica alle accuse del ministro dell'Interno: «Ho espresso subito solidarietà agli agenti. Secondo msn.com