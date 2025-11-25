Antisemiti per aver chiesto di spostare Virtus-Maccabi in un luogo più sicuro Parole gravi

Repubblica.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Pascale replica alle dichiarazioni del ministro Piantedosi: “Penso che queste uscite gli vengano richieste. Però bisogna provare a essere seri". 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - “Antisemiti per aver chiesto di spostare Virtus-Maccabi in un luogo più sicuro. Parole gravi”

