Antifa in Val di Susa oltraggio a Ramelli | Fascio morto concime per l’orto Fidanza | lo schifo in diretta tv

L’immagine horror è andata in onda lunedì 24 novembre in diretta su Rete 4, nel corso di Quarta repubblica. Il conduttore Nicola Porro ha mostrato uno striscione horror con cui i No-Tav hanno contestato a Susa la presentazione del libro di Giuseppe Culicchia su Sergio Ramelli. Come iconico messaggio truculento una chiave inglese, la stessa con cui lo studente universitario milanese venne massacrato dagli assassini rossi. A corredo una frase altrettanto orrenda e truculenta: “Fascio morto concime per l’orto”. Secondo La Stampa, erano una settantina i No Tav che hanno contestato la presentazione del libro su Sergio Ramelli: cori antifascisti, bandiere e accuse di «normalizzare il neofascismo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

