Anticipazioni Uomini e Donne 25 novembre in studio il bacio da film tra Cristiana ed Ernesto

Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 25 novembre: Cristiana ed Ernesto si scambiano un bacio appassionato, tensioni tra Federico e Simone e nuovo scontro tra le due troniste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Uomini e Donne, nuove anticipazioni: segnalazioni scottanti su Ciro e Ale e intrecci inaspettati Le ultime registrazioni di Uomini e Donne promettono scintille! Nel Trono Classico, Ciro Solimeno è al centro di pesanti segnalazioni. La corteggiatrice Ale, in real Vai su Facebook

Anticipazioni Uomini e Donne #uominiedonne Vai su X

Anticipazioni Uomini e Donne 25 novembre, in studio il bacio da film tra Cristiana ed Ernesto - it pubblica in anteprima le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 25 novembre: Cristiana ed Ernesto si scambiano un bacio ... Scrive fanpage.it

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 novembre 2025/ Nuovo scontro tra Sara e Cristiana - Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 novembre 2025: nuovo scontro tra Sara e Cristiana, Alessio Pili Stella esce con due dame ... Segnala ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni 25 novembre 2025: Cristiana bacia un corteggiatore e litiga ancora con Sara - Uomini e Donne, le anticipazioni di martedì 25 novembre: Cristiana bacia un corteggiatore, ma si riaccende la lite con Sara. Si legge su mondotv24.it