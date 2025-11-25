Anticipazioni Uomini e Donne 25 novembre in studio il bacio da film tra Cristiana ed Ernesto

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 25 novembre: Cristiana ed Ernesto si scambiano un bacio appassionato, tensioni tra Federico e Simone e nuovo scontro tra le due troniste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

anticipazioni uomini donne 25Anticipazioni Uomini e Donne 25 novembre, in studio il bacio da film tra Cristiana ed Ernesto - it pubblica in anteprima le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 25 novembre: Cristiana ed Ernesto si scambiano un bacio ... Scrive fanpage.it

anticipazioni uomini donne 25Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 novembre 2025/ Nuovo scontro tra Sara e Cristiana - Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 novembre 2025: nuovo scontro tra Sara e Cristiana, Alessio Pili Stella esce con due dame ... Segnala ilsussidiario.net

anticipazioni uomini donne 25Uomini e Donne, anticipazioni 25 novembre 2025: Cristiana bacia un corteggiatore e litiga ancora con Sara - Uomini e Donne, le anticipazioni di martedì 25 novembre: Cristiana bacia un corteggiatore, ma si riaccende la lite con Sara. Si legge su mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Anticipazioni Uomini Donne 25