Anthea Scende in campo contro la violenza sulle donne | una panchina rossa per un impegno concreto
Anthea, la società partecipata dei comuni di Rimini, Santarcangelo, Bellaria e Morciano, ha voluto formalizzare il suo impegno contro la violenza di genere installando una panchina rossa nel giardino della sua sede di Rimini. L’iniziativa, ideata e fortemente voluta dal direttore generale Tommaso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
