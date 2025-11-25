Anthea Scende in campo contro la violenza sulle donne | una panchina rossa per un impegno concreto

Anthea, la società partecipata dei comuni di Rimini, Santarcangelo, Bellaria e Morciano, ha voluto formalizzare il suo impegno contro la violenza di genere installando una panchina rossa nel giardino della sua sede di Rimini. L’iniziativa, ideata e fortemente voluta dal direttore generale Tommaso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it