Another Body recensione | il documentario sull' incubo del deepfake
Il film di Sophie Compton e Reuben Hamlyn spiega l'evoluzione del deepfake, tristemente usato nel 90% dei casi per realizzare filmati porno senza il consenso delle donne ritratte. Su IWONDERFULL. L'intelligenza artificiale evolve ogni giorno di più. Ce ne accorgiamo per esempio al montaggio video: dopo anni di estenuante sottotitolatura manuale delle interviste, i programmi riescono ora metterli al posto nostro in automatico, sempre in minor tempo e cominciando finalmente ad azzeccare i congiuntivi (cosa che per alcuni esseri umani sembra invece impossibile anche dopo una vita intera passata a scrivere). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
