ANNA tre Forum di Milano sold out e un nuovo codice culturale | è la prima popstar nativa digitale che trasforma il live in un feed vivente
Anna Pepe inaugura un nuovo modello di popstar: nativa digitale, perfettamente sincronizzata con i codici della Gen Z e della Gen Alpha, che trasforma il Forum nella cameretta amplificata di una “baddie” contemporanea, dove musica, contenuti e identità si fondono in un unico linguaggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tutto esaurito all’Unipol Forum di Assago per il concerto di Anna Alberto Mangili #Milano #Anna Vai su X
Tutto esaurito all’Unipol Forum di Assago per il concerto di Anna Alberto Mangili Vai su Facebook
ANNA: le foto e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Milano - Continua il grande successo di ANNA: ieri sera l’artista è salita sul palco dell’Unipol Forum di Milano per la seconda di tre date tutte esaurite del suo primo tour nei ... Lo riporta rockon.it
Anna, la possibile scaletta del concerto a Milano - Sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 novembre Anna sarà in concerto sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Segnala tg24.sky.it
Anna Pepe a Milano: orari, biglietti, scaletta del Vera Baddie Tour 2025 nei palazzetti, come arrivare al Forum di Assago - Dopo i concerti estivi Anna è ripartita con la leg nei palasport del suo Vera Baddie Tour 2025. Lo riporta mentelocale.it