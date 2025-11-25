Anna in concerto a Firenze

Continua il grande successo di Anna: inaugurato a Milano, il VERA BADDIE TOUR 2025 marcia verso Firenze, dove venerdì 28 novembre l'attende un Mandela Forum sold out da mesi, come tutte le 10 date che attraverseranno l'Italia, prodotte e realizzate da Vivo Concerti.Con VERA BADDIE TOUR 2025, ANNA.

