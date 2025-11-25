Anime dicembre 2026 su HBO Max | le nuove uscite e i capolavori nascosti

Il panorama dello streaming di contenuti anime si sta ampliando rapidamente, con piattaforme che continuano ad arricchire le proprie librerie con titoli di grande rilievo. Tra queste, HBO Max si distingue per l’investimento consistente nel settore, offrendo agli utenti una vasta gamma di film e serie provenienti dai più importanti studi di produzione. Con l’approssimarsi di dicembre, la piattaforma annuncia l’introduzione di 10 nuovi titoli provenienti dal distributore GKIDS, arricchendo ulteriormente la sua proposta di contenuti dedicati all’animazione giapponese. Questa operazione si inserisce in una strategia volta a consolidare la posizione di HBO Max nel mercato anime, grazie anche alle sue ampie disponibilità di catalogo di film di Studio Ghibli e di alcune opere di Makoto Shinkai. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it