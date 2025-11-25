Animal Republic gli animali pop di Valentina De Martini in mostra a Palazzo Bonocore
Ippopotami verde su fondo fucsia, leoni grintosi, un elefante giallo ocra su fondo blu, un asino viola, un coniglio bicolor: sono animali che arrivano da un altro mondo in cui la natura la fa da padrona, piante e bestie convivono senza battaglie. Valentina De Martini guarda l’ambiente attraverso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
