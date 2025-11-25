' Anima Mea' l’Arianna Art Ensemble e le Sonate a tre nell’Europa barocca

Baritoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte del dialogo musicale nel Seicento e Settecento tra Germania, Francia, Italia e Spagna, con un florilegio di Sonate a tre e un omaggio al Fandango, tradizionale danza di origine andalusa. È la proposta dell’Arianna Art Ensemble, formazione siciliana di fama internazionale specializzata nel. 🔗 Leggi su Baritoday.it

