Andrea Pinamonti derubato durante la partita del Sassuolo La compagna Dasha | In casa c’erano i bimbi

Ilrestodelcarlino.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 25 novembre 2025 – Brutta avventura ieri per il centravanti del Sassuolo calcio  Andrea Pinamonti e per la compagna Dasha Lapushka, artista, influencer e modella nata in Bielorussia e trasferitasi in Italia ad appena 12 anni. Infatti poco dopo che il campione è sceso in campo per la sfida tra i neroverdi e il Pisa, applaudito dalla fidanzata che lo aveva accompagnato allo stadio, i ladri si sono introdotti nella loro villa, a Modena. Furto in casa, rubati i risparmi dei bambini Il furto durante la partita del Sassuolo. I balordi, infatti, sono entrati in casa nonostante la presenza della baby sitter e dei due figlioletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

andrea pinamonti derubato durante la partita del sassuolo la compagna dasha in casa c8217erano i bimbi

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Pinamonti derubato durante la partita del Sassuolo. La compagna Dasha: “In casa c’erano i bimbi”

