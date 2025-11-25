Andrea iervolino innovazione nel cinema e impegno sociale

riconoscimento internazionale per andrea iervolino: successi professionali e valori etici. Un prestigioso riconoscimento viene conferito in una delle sedi più rappresentative della politica italiana. Andrea Iervolino ha ricevuto il Premio Internazionale Enrico Caruso – Da San Giovannello a New York, in un evento di alto livello istituzionale. La cerimonia si è svolta nella prestigiosa Sala della Regina presso la Camera dei Deputati, sottolineando l’importanza e il valore simbolico dell’occasione. una manifestazione di eccellenza e impegno sociale. la natura e l’importanza del premio. Arrivato alla sua dodicesima edizione, questo riconoscimento intende omaggiare personalità di spicco per il loro contributo nei settori della cultura, dell’imprenditoria e dell’impegno sociale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it