Andrea Carnevale | Mio padre schizofrenico uccise mia madre il dolore di un grande campione
Andrea Carnevale, campione d’Italia due volte con il Napoli di Maradona, poi attaccante della Roma e della Nazionale, ha vissuto sulla propria pelle un grande trauma. Il padre, che successivamente si tolse la vita, uccise la mamma quando era poco più che adolescente. Una storia commovente e triste. Il racconto di Carnevale. “Papà era malato di schizofrenia, geloso di mia madre, ossessionato dal fatto che lo tradisse. Le serate a casa Carnevale erano a dir poco drammatic he, volavano schiaffi, pentole. Era una continua violenza, non lo auguro a nessuno. Non sono fiero di essere figlio di Gaetano Carnevale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
