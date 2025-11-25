Anche Tridico non ha voglia di restare | addio Calabria il 5 stelle torna a Bruxelles
Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra in quota M5S alla presidenza della Regione Calabria alle elezioni del 5 e 6 ottobre, ha comunicato le sue dimissioni dal Consiglio regionale. Alla fine ha scelto l'Europarlamento, dove è stato eletto con il M5s lo scorso anno. Secondo le normative vigenti, Tridico doveva decidere quale ruolo mantenere entro il 27 novembre. Al suo posto, in Consiglio regionale, subentrerà l'ex europarlamentare Elisabetta Barbuto, candidata alle Regionali del 5 e 6 ottobre nella lista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione centrale. La decisione, dopotutto, non desta stupore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
