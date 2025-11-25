Anche la cerniera lampo più sostenibile Un futuro nuovo per la famosa zip inventata alla fine dell’800
È piccola, apparentemente semplice, e spesso la diamo per scontata. Eppure la cerniera lampo — o “zip”, come la chiamano in inglese — ha cambiato la storia del vestiario, del design industriale e perfino dell’economia manifatturiera. Inventata alla fine dell’Ottocento da Whitcomb Judson, la zip non ebbe subito successo. Fu solo negli anni ’20 del Novecento, . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
La cerniera lampo cambia volto dopo un secolo: la rivoluzione dell'azienda giapponese Ykk - Per più di un secolo, Ykk – l’azienda giapponese che produce circa la metà delle cerniere del mondo – ha dominato il mercato cerniera lampo, rimasto praticamente immutato: due file di denti ... Lo riporta wired.it
La cerniera lampo motorizzata che si chiude da sola - La cerniera lampo o zip non è cambiata molto rispetto ai primi modelli apparsi nel diciannovesimo secolo, rivelandosi come una delle invenzioni più commercialmente popolari di tutti i tempi. Riporta wired.it