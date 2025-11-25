Anastasia Conti posta le foto delle ferite causate dall' ex violento | Sappiate distinguere l' amore dalla possessività
"Siate in grado di distinguere l'amore vero dalla possessività, dalla tossicità, dalla falsità". A scriverlo sui social nella giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne è Anastasia Conti, nipote dell'ex calciatore Bruno Conti attualmente fidanzata con il centrocampista giallorosso. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
La vita si impegna MOLTISSIMO per fare schifo, ma noi abbiamo il mare e in fin dei conti #fottesega - facebook.com Vai su Facebook
Anastasia Conti posta le foto delle ferite causate all'ex violento: "Sappiate distinguere l'amore dalla possessività" - Nella giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, la nipote di Conti ha voluto condividere un messaggio chiaro per chi si trova in situazioni di abuso: "Ai primi segnali di allarme andate ... Lo riporta today.it
La nipote di Bruno Conti, ora fidanzata con Pisilli, e il post sull'ex fidanzato violento: la foto mette i brividi - In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Anastasia Conti racconta la sua storia: "Non permettete mai a nessuno di prendere il controllo su di voi" ... Riporta corrieredellosport.it
La nipote di Bruno Conti, fidanzata con Pisilli, pubblica le foto delle ferite causate dall’ex che la picchiava - La ragazza racconta una relazione tossica, invia un messaggio alle altre: andate via prima che sia tardi Anche lei è stata picchiata. Da msn.com