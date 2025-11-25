Anagni sala giochi usata per lo spaccio di droga chiusa di nuovo | cosa succedeva ogni giorno

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospesa per 20 giorni la licenza di una sala giochi nella provincia di Anagni per episodi di spaccio e rischio per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

anagni sala giochi usata per lo spaccio di droga chiusa di nuovo cosa succedeva ogni giorno

© Notizie.virgilio.it - Anagni, sala giochi usata per lo spaccio di droga chiusa di nuovo: cosa succedeva ogni giorno

Argomenti simili trattati di recente

anagni sala giochi usataAnagni, sala giochi usata per lo spaccio di droga chiusa di nuovo: cosa succedeva ogni giorno - Sospesa per 20 giorni la licenza di una sala giochi nella provincia di Anagni per episodi di spaccio e rischio per la sicurezza pubblica. Lo riporta virgilio.it

anagni sala giochi usataAnagni, sospesa per 20 giorni la licenza di una sala giochi per episodi di spaccio - Il Questore Caruso interviene dopo segnalazioni dei Carabinieri: la misura cautelare mira a garantire sicurezza e tranquillità pubblica ... Segnala tunews24.it

anagni sala giochi usataViolente liti e minori sorpresi con la droga. Chiusa una sala giochi - Violente liti tra giovani e un minore trovato con la droga all'interno di una sala giochi del centro storico di Anagni. Lo riporta ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Anagni Sala Giochi Usata