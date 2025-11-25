Amore criminale le anticipazioni della puntata del 25 novembre 2025 su Rai 3

Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 25 novembre 2025. Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, martedì 25 novembre 2025, su Rai 3 dalle 21,20. Anticipazioni puntata oggi, 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, “Amore Criminale – Storie di femminicidio” torna con una puntata dedicata a Ilenia Fabbri, vittima di uno dei casi di femminicidio più sconvolgenti degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Tpi.it

