Amore criminale anticipazioni 25 novembre storia di ilenia vittima di femminicidio

Jumptheshark.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

la puntata di “amore criminale” dedicata al femminicidio di ileinia fabbri. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rai 3 propone una puntata speciale di Amore Criminale, trasmessa alle ore 21:20, che approfondisce il caso di Ilenia Fabbri, vittima di femminicidio avvenuto a Faenza nel febbraio 2021. La trasmissione, condotta da Veronica Pivetti, analizza dettagliatamente gli eventi, le indagini e le responsabilità che hanno caratterizzato uno dei delitti più discussi degli ultimi anni, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica della violenza di genere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

amore criminale anticipazioni 25 novembre storia di ilenia vittima di femminicidio

© Jumptheshark.it - Amore criminale anticipazioni 25 novembre storia di ilenia vittima di femminicidio

Scopri altri approfondimenti

Amore criminale, stasera in tv la nuova puntata: l'omicidio di Ilenia Fabbri - Nella Giornata contro la violenza sulle donne, Veronica Pivetti presenta il caso di un femminicidio datato 2021 ... today.it scrive

amore criminale anticipazioni 25RAI 3 * “AMORE CRIMINALE – STORIE DI FEMMINICIDIO” – 25/11 (21.20) : «LA VICENDA DI ILENIA FABBRI UCCISA DALL’EX MARITO, ERGASTOLO CONFERMATO IN CASSAZIONE» (VEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, “Amore Cri ... Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it

amore criminale anticipazioni 25Il femminicidio di Ilenia. Oggi su Amore Criminale - 20 su Rai Tre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la puntata dedicata al delitto della 46enne pianificato dall’ex marito. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Amore Criminale Anticipazioni 25