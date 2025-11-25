Amici Irama e Mew fidanzati | il gesto che lo conferma

Irama e Mew compaiono insieme in uno scatto rimbalzato sui social il 20 novembre 2025. È la prima immagine dei due ex allievi di Amici che li ritrae l’uno accanto all’altra dopo mesi di rumor. La foto, ricondivisa da Deianira Marzano, li immortala con un signore incontrato a fine cena. Non è un annuncio ufficiale, ma è il “gesto” che rende la storia verosimile. Da un lato, la curiosità dei fan di Amici che seguono Irama e Mew fin dai provini; dall’altro, la posizione ribadita dal cantautore nel podcast di Gianluca Gazzoli. Irama ripensa a Giulia De Lellis: verità e dolore Chi sono Irama e Mew: tra palco di Amici e nuova musica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici, Irama e Mew fidanzati: il gesto che lo conferma

