Ambrosini | Milan vincente contro le big? Non è più un caso Il merito di Allegri …

Pianetamilan.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini parla della vittoria del Milan contro l'Inter. Ecco il parere chiaro sulla squadra di Allegri a 'DAZN'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ambrosini milan vincente contro le big non 232 pi249 un caso il merito di allegri 8230

© Pianetamilan.it - Ambrosini: “Milan vincente contro le big? Non è più un caso. Il merito di Allegri …”

Scopri altri approfondimenti

ambrosini milan vincente controAmbrosini: "Il merito di Allegri è di aver dato un’anima ad una squadra che non ce l’aveva” - Massimo Ambrosini, negli studi di DAZN, ha commentato così la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter. milannews.it scrive

ambrosini milan vincente controAmbrosini: “Inter anche sfortunata. Esaltiamo Maignan ma gol Milan è favorito da…” - "Non è un caso che il Milan abbia vinto un altro big- Segnala msn.com

ambrosini milan vincente controInter-Milan, Ambrosini: “Chi vince? Non ci becco mai: ad esempio domenica pensavo che…” - Massimo Ambrosini, ex calciatore oggi commentatore, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ambrosini Milan Vincente Contro